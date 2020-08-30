На "Марше мира" в Беларуси задержали 140 человек

В МВД добавили, что сейчас "ситуация стала гораздо спокойнее, людей на улицах меньше". Фото: tut.by

В Беларуси на "Марше мира и независимости" в воскресенье, 30 августа, задержали 140 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии ТАСС.

"В настоящее время количество задержанных увеличилось до 140 человек. Задержание проходило в рамках административного процесса", - отметила Чемоданова.

Она добавила, что сейчас "ситуация стала гораздо спокойнее, людей на улицах меньше".

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В Беларуси, на несанкционированную оппозиционную акцию "Марш мира и независимости" пришло больше людей, чем на первую массовую акцию, когда было 220 тыс человек. В то же время, белорусские власти стянула несколько колонн спецтехники и автозаков, чтобы помешать маршу белорусов.