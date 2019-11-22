На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому

Активисты требуют прекратить капитуляцию. Фото: "Цензор.нет"

Во время народного вече "У нас есть Достоинство!" на Майдане Незалежности в Киеве объявили десять требований к президенту Владимиру Зеленскому от "Движения сопротивления капитуляции".

"Сегодня на Вече "Мы имеем достоинство" объявил требования Сопротивления Капитуляции к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Рады, Кабинету Министров Украины", - написал в Facebook общественный активист Андрей Левус.

Участники вече требуют не предоставлять особый статус оккупированным районам Донбасса. Требуют не проводить выборы на оккупированных территориях, не объявлять амнистии наемникам оккупационных войск РФ и не отводить части ВСУ. Крым должен вернуться в Украину вместе с Донбассом.

"Освободить от должностей главных агентов капитуляции: Андрея Богдана, Анатолия Ермака, Романа Трубу и других Сивох", - говорится в требованиях.

Активисты требуют о формировании консолидированной претензии к России как государству-агрессору и усилении санкций Украины против России.

От президента требуют жестко придерживаться курса Украины к НАТО. Власть должна прекратить политическое преследование украинских военных, волонтеров и активистов-патриотов.

"Привлечь к ответственности коллаборационистов и реваншистов: Виктора Медведчука, Андрея Портнова, Сергея Левочкина, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и других", - говорится в списке требований к президенту.

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Олигарха Игоря Коломойского требуют отодвинуть от управления государством. С этого должна начаться реальная деолигархизация Украины.

"Прекратить саботаж закона о государственном языке и обеспечить системную защиту украинского языка. Обустроить оборот земли только в интересах граждан Украины, национальной безопасности и украинской экономики. Прекратить узурпацию власти, наступление на малый бизнес, самоуправление и уничтожение достижений Революции Достоинства", - требуют активисты.

Они призывают прийти на акцию Стража на Банковой 8 декабря в 19.00.

В Киеве на Майдане Независимости в День достоинства и свободы 21 ноября прошла акция. На мероприятие собрались около 1,5 тыс. человек. Присутствующие почтили погибших в борьбе за свободу Украины минутой молчания и спели гимн.