На Коломойского завели дело за "отмывание денег" Приватбанка

Коломойского обвинили в отмывании денег. Фото: Униан

Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине.

Соединенные Штаты подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), приобретенная с использованием средств, незаконно присвоенных от ПриватБанка в Украине, подлежит конфискации на основании федерального законодательства об отмывании денег, соответствующую информацию обнародовал минюст США.

"В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, обманным путем присвоили средства банка на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины", - говорится в сообщении.

В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как перевели средства в Соединенные Штаты.

Минюст США подчеркивает, что все ответчики считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

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Ранее, в офисах компании Optima Management Group в Кливленде в США Федеральное бюро расследований провело обыски. Компанию связывают с украинским олигархом и бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.