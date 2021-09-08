На канале Ахметова появился Сивохо - пугает украинскими "диктаторами" на Донбассе

Раньше Сивохо появлялся на связанных с Медведчуком телеканалах.

Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо появился на телеканале олигарха Рината Ахметова "Україна 24".

Его экс-ведущий подсанкционного телеканала "112 Украина" Владимир Полуев представил "лидером национальной платформы примирения и единства".

В эфире Сивохо говорил о "альтернативном плане реинтеграции Донбасса", а правительственный законопроект касательно временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей назвал "диктаторским".

"Законопроект от Министерства реинтеграции выглядит так, как будто мы зашли туда с боями, освободили эту территорию и начинаем вести себя, как полноправные хозяева - всех жителей поражаем в правах, они не имеют права не голосовать, с амнистией сложная ситуация. Просто ведем себя, как диктаторы на той территории. Как вы думаете, много людей на той территории захотят, чтобы Украина вернулась в Донбасс?", - заявил Сивохо.

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"Мы сейчас только и держимся за крючок Минских соглашений, если их не будет, то начнется хаос", - также сказал он и назвал Минские соглашения "международным договором".

В позапрошлом году Сивохо заявлял о "просить прощение" у жителей оккупированного Донбасса. Также заявлял о "внутреннем конфликте".

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО в марте прошлого года. В августе Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". В нем говорится о том, что на оккупированных территориях не может быть никаких выборов. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.