На грузовиках "КрАЗ" начнет зарабатывать завод одноклассницы Зеленского

На военных грузовиках "АвтоКрАЗ" начал зарабатывать "Смелянский литейный завод" главы оборонного комитета Рады от "Слуги народа" Александра Завітневича.

Завитневич знаком с президентом Владимиром Зеленским с начала 90-х. Его жена Наталья была одноклассницей Зеленского и играла с ним в одной команде КВН, сообщает "Наши деньги". Недавно "Смелянский литейный завод" стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков КрАЗ-63221.

"Совладельцем завода до избрания народным депутатом от "Слуги народа" в 2019 году был Завитневич. Сейчас он возглавляет парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. А его доля в компании принадлежит жене Наталье Завитневич. Вторым совладельцем завода является Георгий Козенко из Кривого Рога, 10 лет назад он был директором "АрселорМиттал Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Автор: "Досье" Одноклассники Владимир Зеленский на Наталья Завитневич

В 2021 году "КрАЗ" провалил заказ Министерства обороны для Вооруженных Сил Украины, за что Завитневич критиковал завод. После критики на заводе "АвтоКрАЗ" заявили о портфеле заказов на 2022 год в количестве 1 тыс. грузовиков. В него входят грузовые автомобили заказанные Департаментом обороны США в рамках трехлетнего контракта.

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Недавно же стало известно о причастности завода Завитневича к будущим доходам "АвтоКраза". Какую часть в стоимости "Краза" литье составляет от завода Завитневича пока неизвестно.

"Все будет происходить на электронных площадках Prozorro. Поэтому все предприятия будут в конкурентной среде", – ответил Завитневич на вопрос журналистов о том, не боится ли он обвинений в лоббировании интересов "Смелянского литейного завода".

"Все будет происходить на электронных площадках Prozorro. Поэтому все предприятия будут в конкурентной среде", – ответил Завитневич на вопрос журналистов о том, не боится ли он обвинений в лоббировании интересов "Смелянского литейного завода". Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ" контролирует миллиардер Константин Жеваго, который находится в розыске по уголовному делу о банкротства банка "Финансы и кредит". Сейчас Жеваго живет в Дубае. Связанные с ним компании через суд взыскивают с "АвтоКрАЗа" долги на 6 млрд грн. Жеваго был депутатом Верховного Совета III-VIII созывов, не входил в состав ни одной парламентской фракции. Он исполнительный директор компании Ferrexpo и бывший владелец банка "Финансы и Кредит".