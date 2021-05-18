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вторник, 18 мая 2021 23:46

На границе с Украиной находятся 80 тысяч российских военных - главнокомандующий

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На границе с Украиной находятся 80 тысяч российских военных - главнокомандующий
Хомчак рассказал о российских войсках на границе. Фото: РБК

Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной.

"По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности своих вооруженных сил для действий против Украины", - заявил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак на заседании заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе.

Россия также продолжает находиться в Азово-Черноморском регионе - там остаются ее корабли и катера.

Украинское военное руководство не исключает, что для усиления политического и военного давления на Украину Россия также может использовать территорию и инфраструктуру других государств. Так, например, потенциальную угрозу представляют военные учения России и Беларуси "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь.

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С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. У границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 000 военных и тяжелое вооружение.

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