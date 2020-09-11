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На форуме "Слуги народа" в Запорожье Тишечко представил лидеров праймериз в горсовет

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На форуме &quot;Слуги народа&quot; в Запорожье Тишечко представил лидеров праймериз в горсовет
На масштабном форуме в Запорожье партии "Слуга народа" Виталий Тишечко представил лидеров праймериз в городской совет. Фото: Запорожская ОГА

10 сентября, в Запорожье состоялся масштабный форум партии "Слуга народа" – "Каждый сможет", во время которого были объявлены первые результаты праймериз, которые проводились в период с 31 августа по 9 сентября на уровне города и области.

По словам Виталия Тишечко, праймериз позволили проявить себя и присоединиться к команде Президента тем, кто хочет перемен в Запорожье. Он добавил, что определение лидеров происходило прозрачно: наблюдать за отбором могли все желающие. Процесс также контролировали представители партии.

Политик также назвал десятку тех, кто набрал наибольшее количество голосов во время внутренних рейтинговых соревнований в Запорожье. Ими стали: Пенчук Инна, Тлеуш Виктор, Борисов Геннадий, Касай Мария, Куртьев Анатолий, Гиренко Алексей, Ковпак Владислав, Щалэный Евгений, Беклемищев Сергей и Немченко Маргарита.

"Это люди с опытом, специалисты в своих сферах деятельности. Те, кто не может спокойно наблюдать за тем, как Запорожье стоит на месте вместо того, чтобы двигаться вперед. Я верю в них. Шанс проявить себя есть у каждого. Праймериз дали такую возможность тем, кто хочет перемен ", – заявил Виталий Тишечко.

Также во время форума были названы имена потенциальных кандидатов от "Слуги народа" в депутаты Запорожского областного совета и на председателей территориальных общин.

Отметим, что сегодняшний форум партии "Слуга народа" в Запорожье собрал около тысячи участников и сторонников политсилы, что говорит о высокой поддержке команды Президента в регионе.

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