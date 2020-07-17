На День Независимости будет шествие ветеранов

В прошлом году ветераны и волонтеры тоже проводили шествие. Фото: София Староконь

На День Независимости Украины 24 августа планируется шествие ветеранов - защитников от российской агрессии. А в День памяти защитников Украины 29 августа надо на государственном уровне достойно почтить погибших.

Об этом сказал председатель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын агентству "Інтерфакс-Україна".

"Планируется Ход ветеранов в День независимости 24 августа. В прошлом году он возник спонтанно. В этом году на наш совет вышли организаторы, которые планируют его провести. Мы вступили с ними в диалог, чтобы провести это без всяких политических партий, под государственным флагом. Чтобы никакие политики, никакие партии не возглавляли эту кампанию.

Чтобы шли семьи погибших, инвалиды и просто ветераны. Две задачи. Украина - единое, независимое государство. И второе - обратите на нас внимание, потому что мы эту страну защищали и защищаем", - рассказал Куницын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как ветераны и волонтеры проводили марш в прошлом году

Касательно памяти погибших защитников 29 августа Куницын сказал:

"У нас единственное место, где сегодня завершается формирование Стены памяти - это Михайловский собор. Есть ведомственные: в Минобороны, МВД, у пограничников свои. Но целостного подхода, единого места, куда могли бы прийти семьи погибших, те, что воевали, нет.

И если президент этот День памяти установил, мы сегодня прорабатываем то, чтобы во всей Украине прошли такие молебны. Чтобы на могилу каждому погибшему за независимость и суверенитет Украины возложили цветы руководители городов, районов, областей, чтобы была минута молчания".

Украина отметила 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете. Документ приняли 16 июля 1990 года.