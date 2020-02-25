На бумагу нардепам нарубили один гектар леса

В прошлом году Верховная Рада закупила 96 тонн бумаги.

Для изготовления такого количества бумаги необходимо срубить примерно 2300 деревьев. Это может быть участок леса 1 га, если расстояние между деревьями примерно 2 м, посчитал портал "Dozorro.org"

С 2020-го депутаты рассматривают законопроекты в электронной форме с помощью электронных девайсов. Это, в свою очередь, должно было бы уменьшить использование бумаги.

В декабре прошлого года парламент приобрел 528 комплектов планшетов Lenovo. Налогоплательщикам электронные девайсы обошлись почти в 13,8 млн грн. Цена одного планшета - 26 тыс. грн.

На закупку 96 тонн бумаги Верховная Рада потратила почти 3,3 млн грн, а в этом году планирует еще 2,3 млн.

"То есть планшеты планшетами, но успешность диджитализации будет зависеть от того, как быстро парламенту удастся полностью отказаться от бумаги. Это произойдет точно не в этом году", - пишет портал.

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Аппарат Верховной Рады в прошлом году приобрел 171 тыс. одноразовых стаканчиков для питья, из них 167, 5 тыс. пластиковых и 3500 бумажных. Если вычислить высоту всех поставленных друг на друга стаканчиков, то длина будет достигать около 16,25 км.