На Банковую пришли ветераны

Фото: ukrinform.ua

В среду под Администрацией президента представители "Національний корпус" и ветеранских организаций требовали предоставить украинское гражданство иностранным добровольцам.

На Банковой собрались более 500 человек, среди них много в футболках Нацдружин, сообщает Укрінформ

Они скандируют "Паспорт добровольцам", "Слава Украине - героям слава", "Слава нации - смерть врагам", "Вместе - и до конца", держат плакат "Добровольцы завоевали гражданство на передовой".

За акцией следит полиция.

"Сегодня мы требуем от президента Зеленского (подписать указ о предоставлении иностранным добровольцам гражданства - Gazeta.ua.), он может это сделать", - сказал активист Денис Котенко.

4 июня президент Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Там он уже встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.