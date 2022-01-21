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пятница, 21 января 2022 17:05

Мягкое решение Печерского суда по Порошенко мог обеспечить замглавы ОП Смирнов — СМИ

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Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов мог повлиять на решение Печерского суда в отношении Петра Порошенко, которого отпустили под личное обязательство по делу о государственной измене.

Об этом говорится в статье "Троянский конь" Офиса Зеленского: кто такой Андрей Смирнов и при чем здесь суды и дело о госизмене Порошенко".

"Первый раунд борьбы президент Владимир Зеленский проиграл, ведь Печерский суд Киева назначил Порошенко минимальную меру пресечения – личное обязательство. Причиной такого мягкого решения судебной вертикали эксперты называют соратников Владимира Зеленского, которые являются его приближенными лицами в Офисе президента. Ключевая фигура, по словам политолога Вадима Карасева, — заместитель руководителя ОПУ Андрей Смирнов", — говорится в материале.

Политолог уверен, что Смирнов в "деле Порошенко" не только не дорабатывал, но и вообще мог играть на его стороне.

"Это, безусловно, поражение власти. То есть ареста, на который рассчитывали в ОПУ, не произошло. Что же произошло на самом деле и почему так вышло? Поговаривают, что в команде Зеленского этим вопросом занимался Андрей Смирнов, заместитель председателя Офиса президента. Как мне рассказали источники, он не только не дорабатывал по этому делу, но мог играть как на стороне Зеленского, так и на стороне Порошенко, слуга двух господ", — цитирует издание Карасева.

В материале отмечается, что, получив должность в ОП, Смирнов занялся вопросами правоохранительной системы.

"Например, работой Смирнова якобы стала помощь бизнесмену и участнику санкционного списка СНБО Сеяру Куршутову. По данным СМИ, Смирнов был адвокатом Куршутова, а также адвокатом беглого судьи Николая Чауса. Упомянутого Куршутова, к слову, называли "правой рукой" экс-депутата БПП Александра Грановского по ряду бизнес- и "таможенных" вопросов. Сеяр Куршутов тогда был помощником Грановского и руководителем "Офиса контрабанды" в Южном регионе. Согласно информации Blind Trust, ущерб госбюджета от работы так называемого Офиса Грановского составляет около 28 миллиардов гривен", — говорится в статье.

В статье также упоминается подробно изученная биография замглавы ОПУ Смирнова, яркими строками которой является, например, защита экс-регионалов Лукаш и Ефремова в судах, связи с известными бизнесменами Геннадием Корбаном и Василием Астионом, участие в расследуемых НАБУ делах.

Издание отмечает, что даже после ухода из ОПУ Богдана у Смирнова сохраняется огромное влияние, так как ему доверяет и предоставляет все больше полномочий глава ОПУ Ермак.

"Андрей Смирнов остается уже два с половиной года одним из самых влиятельных людей в Офисе Зеленского. И хотя многие эксперты уже не раз отмечали, что Смирнов с его вероятными связями с Александром Грановским, Сеяром Куршутовым и прочими персонами из круга Петра Порошенко вряд ли играет честно, пока власть не решается на перестановки", — резюмируют авторы статьи.

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