"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском

Друзья познаются в беде, сказал польский политик.

В Верховной Раде со словами поддержки Украины выступил маршал Сената (верхней палаты польского парламента) Томаш Гродзкий.

Об этом сообщили LIGA.net.

Польский сенатор выступал на украинском языке.

"У меня множество друзей с украинскими корнями. Но даже если бы их не было, я все равно как поляк приехал бы сюда без колебаний, руководствуясь моральной обязанностью поддержать друзей. Есть такая поговорка: друзья познаются в беде", - сказал он.

В Украину прибыла делегация представителей разных партий, которые в Польше часто ведут непримиримую борьбу друг с другом, но едины в поддержке Украины.

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"Мы прекрасно знаем, что означает порабощение народа и советское ярмо, от которого мы освободились 30 лет назад. Мы как никто понимаем, что значит быть лишенным суверенитета, и даже в самые темные годы нашей истории - всей территории, разделенной захватчиками.

Поэтому я уверяю вас от всего сердца, от своего имени, всей делегации и всего польского народа: мы сделаем все, что в силах сенаторов верхней палаты польского парламента, чтобы никто не решился нарушать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и право украинского народа на самоопределение. Вы можете рассчитывать на нас как на проверенных друзей", - сказал политик.

"Пусть живет свободная Украина", - обратился он.

Украина, Великобритания и Польша создали новый альянс. Страны будут сотрудничать в сфере безопасности. 1 февраля в Украину прилетал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Заявил о поддержке в оборонной отрасли по противодействию агрессии РФ.