"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 171
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 1098
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3780
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1494
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 774
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 333
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 387
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3537
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1620
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 522
Фото
Все фото
11
8
14
8
19
Около Медведчука: у Шуфрича есть оформленный по законам РФ особняк в Крыму - &quot;Схемы&quot;
Около Медведчука: у Шуфрича есть оформленный по законам РФ особняк в Крыму - "Схемы"
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Военные продемонстрировали Зеленскому &quot;смерть&quot; российских танков
Военные продемонстрировали Зеленскому "смерть" российских танков
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Видео
Все видео
"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском
"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Интервью
1/5
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 540
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1620
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2223
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5319
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4491
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 февраля 2022
Просмотров: 279
День храму
Пишу це вранці у вівторок, на Стрічення, коли в нас у Сулимівці храмовий празник чи простіше — храм. Храм — це коли приходять гості. ...
пятница, 18 февраля 2022 13:47

"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском

  Комментировать
&quot;Мы знаем, что такое советское ярмо&quot; - польский сенатор выступил в Раде на украинском
Друзья познаются в беде, сказал польский политик.

В Верховной Раде со словами поддержки Украины выступил маршал Сената (верхней палаты польского парламента) Томаш Гродзкий.

Об этом сообщили LIGA.net.

Польский сенатор выступал на украинском языке.

"У меня множество друзей с украинскими корнями. Но даже если бы их не было, я все равно как поляк приехал бы сюда без колебаний, руководствуясь моральной обязанностью поддержать друзей. Есть такая поговорка: друзья познаются в беде", - сказал он.

В Украину прибыла делегация представителей разных партий, которые в Польше часто ведут непримиримую борьбу друг с другом, но едины в поддержке Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль хочет посеять раздор в отношениях Украины и Польши

"Мы прекрасно знаем, что означает порабощение народа и советское ярмо, от которого мы освободились 30 лет назад. Мы как никто понимаем, что значит быть лишенным суверенитета, и даже в самые темные годы нашей истории - всей территории, разделенной захватчиками.

Поэтому я уверяю вас от всего сердца, от своего имени, всей делегации и всего польского народа: мы сделаем все, что в силах сенаторов верхней палаты польского парламента, чтобы никто не решился нарушать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и право украинского народа на самоопределение. Вы можете рассчитывать на нас как на проверенных друзей", - сказал политик.

"Пусть живет свободная Украина", - обратился он.

Украина, Великобритания и Польша создали новый альянс. Страны будут сотрудничать в сфере безопасности.

1 февраля в Украину прилетал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Заявил о поддержке в оборонной отрасли по противодействию агрессии РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Джону Траволте 68: вспоминаем знаковые фильмы, благодаря которым прославился кинозвезда

Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 35191
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 16065
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
12
 Просмотров: 8235
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 7686
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
4
 Просмотров: 7686
Политика
На выборах президента избиратели будут присматриваться к новым лицам - эксперт
На выборах президента избиратели будут присматриваться к новым лицам - эксперт Просмотров: 63
Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки
Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки Просмотров: 216
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
 Просмотров: 1287
Россия объявила об учениях с "ядерной триадой" - руководить будет Путин
Россия объявила об учениях с "ядерной триадой" - руководить будет Путин Просмотров: 1395
В правительстве отреагировали на заявление главы Закарпатской ОГА, который назвал россиян "братьями"
В правительстве отреагировали на заявление главы Закарпатской ОГА, который назвал россиян "братьями" Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
Голосов: 1641
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть