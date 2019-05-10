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пятница, 10 мая 2019 20:06

"Мы за 7 дней решили все вопросы" - Кравчук упрекнул Порошенко

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&quot;Мы за 7 дней решили все вопросы&quot; - Кравчук упрекнул Порошенко
Кравчук передал полномочия Кучме за 7 дней. Фото: Hubs.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук не понимает действий Петра Порошенко, который потерпел поражение на выборах, но продолжает подписывать документы государственного значения.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда победил Леонид Данилович в президентских выборах, мы за 7 дней решили все вопросы - не было никаких проблем. Я не принял ни одного указа, документа, который бы касался всеукраинской дела, никого не назначал, никого не увольнял. Я передал все эти полномочия новоизбранному президенту. Поэтому для меня странная эта позиция Петра Порошенко.

Я знаю, что отдавать власть трудно. Но я не знал, что это так трудно, как он демонстрирует", - сказал Кравчук.

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Владимир Зеленский победил на выборах 21 апреля и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Дату должна назначить Верховная Рада.

За это время пятый президент Петр Порошенко осуществил ряд кадровых изменений, в частности, сменил командующего операцией Объединенных сил на Донбассе и командующего Национальной гвардии.

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10
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