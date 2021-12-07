Мы с Украиной – Боррель о рисках новой агрессии РФ

Жозеп Боррель среагировал на возможное полномасштабное вторжение России в Украину. Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС в ситуации с угрозой вторжения России будет на стороне Украины, даже в самом худшем случае.

Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica

По словам Борелля, на фоне последних новостей и заявлений страны-участницы союза уже начали координировать свои действия. В частности, он подчеркнул, что Европа и США должны работать, чтобы избежать нового вторжения российских войск.

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются над последствиями", – сказал он. Боррель добавил, что в случае нападения НАТО не сможет защитить Украину, но Европа будет продолжать поддержку.

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"Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. ЕС будет твердо стоять за Украиной", - подчеркнул политик

По его словам, ЕС использует все дипломатические навыки, чтобы вынудить Кремль понять, что "это будет серьезное нарушение международного права". Кроме этого, Боррель поделился, что "разговаривал со своим коллегой Лавровым в Стокгольме" и тот отрицает "какую бы то ни было воинственную деятельность".

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Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля. План войны уже готов, однако Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать. Об этом со ссылкой на чиновников пишет немецкая газета BILD. Украина спокойно реагирует на наращивание российских войск вдоль границы, потому что агрессия РФ продолжается уже восемь лет, сказал министр обороны Алексей Резников.