"Мы не собираемся останавливаться" - Супрун попрощалась с украинцами

 
Ексклюзивы
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 504
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 477
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8019
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1170
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1791
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6138
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6201
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1746
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
4
28
15
3
1
Зеленский снова приехал в Раду
Зеленский снова приехал в Раду
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Зеленский внес законопроект об импичменте
Зеленский внес законопроект об импичменте
Видео
Все видео
Кличко прокомментировал свое увольнение
Кличко прокомментировал свое увольнение
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Зеленские не позволили снимать их сына на камеру
Зеленские не позволили снимать их сына на камеру
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 504
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28773
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6660
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1071
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 21:04

"Мы не собираемся останавливаться" - Супрун попрощалась с украинцами

  Комментировать
&quot;Мы не собираемся останавливаться&quot; - Супрун попрощалась с украинцами
Супрун уже не возглавляет Минздрав. Фото: РБК

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун попрощалась с украинским.

"Сегодня Правительство своим решением уволило меня и моих заместителей Павла Ковотнюка и Александра Линчевского. Больше не исполняю обязанности министра здравоохранения Украины.

Человек в центре внимания системы здравоохранения, доступ к качественным и эффективным лекарствам и медицинским услугам, возврат достоинства к врачам, медсестрам и пациентам - это то, что было нашими главными целями в ежедневной работе все эти три года", - написала она в Facebook.

Супрун сказала, что ее команде удалось сделать очень много.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая руководительница Минздрава рассказала, что будет делать на посту

"Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться", - заявила она.

Кабинет министров освободил Ульяну Супрун и Александра Линчевского с должностей заместителей министра здравоохранения. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы не собираемся останавливаться" - Супрун попрощалась с украинцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным

"Происходят массовые политические аресты" - Дзюба

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 81193
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 41364
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 37045
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 29880
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 23130
Политика
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
 Просмотров: 513
В СМИ просочилась информация о команде нового генпрокурора
В СМИ просочилась информация о команде нового генпрокурора Просмотров: 1161
Кличко прокомментировал свое увольнение
Кличко прокомментировал свое увольнение
 Просмотров: 2016
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага 5 Просмотров: 4338
Гонтареву позволили допросить принудительно
Гонтареву позволили допросить принудительно Просмотров: 846
Больше всего комментируют
13
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
7
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
6
Украинский министр готов стать донором органов
5
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
3
Обмен пленных перенесли
Голосов: 10856
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua