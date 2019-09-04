"Мы не собираемся останавливаться" - Супрун попрощалась с украинцами

Супрун уже не возглавляет Минздрав. Фото: РБК

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун попрощалась с украинским.

"Сегодня Правительство своим решением уволило меня и моих заместителей Павла Ковотнюка и Александра Линчевского. Больше не исполняю обязанности министра здравоохранения Украины.

Человек в центре внимания системы здравоохранения, доступ к качественным и эффективным лекарствам и медицинским услугам, возврат достоинства к врачам, медсестрам и пациентам - это то, что было нашими главными целями в ежедневной работе все эти три года", - написала она в Facebook.

Супрун сказала, что ее команде удалось сделать очень много.

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"Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться", - заявила она.

Кабинет министров освободил Ульяну Супрун и Александра Линчевского с должностей заместителей министра здравоохранения. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.