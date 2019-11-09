"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"

8 ноября под Офисом президента Владимира Зеленского собираются около 100 граждан и активистов. Требуют не допустить развала "дел Майдана". Сравнивают уничтожения дел с измельчителем бумаги, который стоит на коробке с надписью "ГБР".

"Делами Майдана" совокупно называют производства по преступлениям во время Революции Достоинства. С 2014 ими занималось Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры. Руководителем был Сергей Горбатюк. За все время в "делах Майдана" сообщили подозрения 448 людям, передали в суд 298 обвинительных актов, озвучили 57 приговоров. Вместе с тем управление и Горбатюка постоянно критиковали за низкую эффективность работы. Такую же позицию поддержал новый генпрокурор Руслан Рябошапка.

С 20 ноября подразделение Горбатюка официально не может расследовать "дела Майдана". Ведь прокуратура теряет расследовательскую функцию. Все незаконченные дела ГПУ разделят между двумя органами — Государственным бюро расследований и Национальным антикоррупционным бюро. "Дела Майдана" пойдут в ГБР.

ГБР к ним не готово — не хватает следователей и надо время на исследования 5 тысяч томов дел. Это остановит расследование на неопределенное время.

Есть ли альтернатива остановке расследования и как вспоминают о Революции Достоинства более чем 5 лет спустя под Офисом президента — рассказывает Gazeta.ua.

За несколько минут до 13 у входа в Офис Зеленского начинают выстраиваться участники акции. В руках небольшие плакаты: "Что после 20.11.19?", "Дела Майдана — экзамен на достоинство", "Не злой Майдан". На крайнем плакате справа надпись: "То ли власть глупая, то ли нас держит за дураков".

Напротив флагов Европейского Союза и Украины женщина в длинном светлом пальто держит 2 фотографии. На обеих один и тот же человек. Снизу он обнимает большую белую собаку. Сверху — на нем кровь.

— Это ему сразу первую медицинскую помощь оказывают между сценой и стелой, — говорит Тамара Швец, жена героя Небесной Сотни Виктора Швеца. — Его вынесли из Институтской, где получил два пулевых ранения. Одно под ключицей, второе в грудь. Я здесь не только ради своего дела. Это общая боль.

Через полчаса она начнет свое выступление словами "Слава Украине".

— Знаете, есть такая передача "Право на власть". Меня пригласили во второй раз. Я задавала вопросы Горбатюку — насколько профессиональные прокуроры и следователи ведут "дела Майдана". Он четко ответил: "Мы учимся на "делах Майдана ".

Автор: Анатолий Гаевский / Gazeta.ua "Я здесь не только ради своего дела. Это общая боль", - жена героя Небесной Сотни Тамара Швец

У деревянных дверей Офиса в руки берет микрофон координатор "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук. Она единственная на акции в открытых туфлях. На улице до 10 градусов тепла.

— Я вспоминаю эти майдановские дни, — говорит она. — Как на горячую линию звонила мать, которая искала сына и нашла в больнице. Она плакала в трубку, говорила, что это не сын, это кровавое месиво. Звонили в ужасе люди, бежавшие из Крепостного (переулке — Gazeta.ua) и просили что-то сделать с похищенными людьми. Я помню 18-20 февраля, которое слилось в один день. Нам звонили сотни людей, говорили, что на Майдане убивают.

— Сегодня мы собрались здесь вместе с родными погибших, пострадавшими, их адвокатами, правозащитниками. Если сейчас ничего не сделать — расследование "дел Майдана" просто развалится. 5 тысячи томов, которые обрабатывались за эти годы, должны передать из ГПУ в ГБР. Но в ГБР их некому принимать. Департамент не создан. Если взять новых следователей, то они только полгода будут знакомиться с документами. Это все грозит полным коллапсом. На каждого следователя ГБР уже сейчас более 100 производств. Если сто первой будет "дело Майдана", никакого расследования не будет. Поэтому мы разработали шаги, которые нужно воплотить через две недели.

Среди этих 7 шагов изменение закона о Государственном бюро расследований. А именно перевод следователей и прокуроров из ГПУ в ГБР без конкурса, если они не менее 4 месяцев занимались "делами Майдана". Создание в ГБР отдельного управления для "дел Майдана", назначение его руководителем Сергея Горбатюка.

— Мы лично звонили господину Рябошапке, — говорит в микрофон Юрий Аксенин, председатель организации "Семья героев Небесной Сотни". — Писали сообщение, что надо встретиться и услышать его официальную позицию относительно продолжения расследования "дел Майдана". У нас дедлайн 20 ноября, а до 20-го есть список требований. Встреча с генпрокурором, создание группы, которая будет коммуницировать с представителем прокуратуры, знакомить с ходом расследования. Создание фонда для адвокатов и потерпевших, которые добираются на суды. У нас есть проблема не только с закрытием управления и переносом дел, но и с тем, что адвокаты обвиняемых затягивают, срывают заседания. Мы просим президента Владимира Зеленского обратить на это внимание и взять под контроль.

Автор: Анатолий Гаевский / Gazeta.ua "У нас есть проблема не только с закрытием управления и переносом дел, но и с тем, что адвокаты обвиняемых затягивают, срывают заседания", - председатель ОО "Семья героев Небесной сотни

Участники стоят на невысоких ступеньках перед Офисом. На полу установили колонку. Слева — до сих пор стоит элемент с акции, посвященной убитой активистке Екатерине Гандзюк. Справа — наклеена на серую плиту надпись "Эй 28. И она точно не лох".

Впереди полуметровая картонная коробка с надписью "ГБР", сверху стоит устройство для измельчения документов — шредер.

Автор: Анатолий Гаевский / Gazeta.ua Шредер включат на 29 минуте акции

— 6 лет подряд мы боремся с системой, которая складывалась все годы независимости, говорит Марина Лиличенко, адвокат семей Небесной сотни. — И эта система мешает нам работать еще. У меня состояние когнитивного диссонанса, когда человек обещает завершить "дела Майдана". Что мы имеем на сегодня: те, кто виноваты, на свободе. Те, кто обещают, продолжают обещать. Я бы хотела призвать президента вмешаться. Мы не кучка людей, мы миллионы по всей Украине, которые ждут приговоров.

В 13:29 микрофон возвращается к координатору "Евромайдан SOS" Александре Матвийчук.

— Приносим извинения перед всеми, кому будет больно, — предупреждает она.

Через колонку слева включают песню "Плыве кача", под которую прощались с убитыми во времена Революции Достоинства. К измельчителю документов подходит парень и постепенно опускает в него цветные фотографии тех времен. Появляется секундный звук пережевывания бумаги, и фото распадаются на тонкие полоски в коробке с надписью "ГБР".

Я стояла и плакала, не знаю, как можно не плакать, — говорит Оксана Михайлевич. На акцию пришла в обеденный перерыв. В руках плакат: "Владимир Зеленский, почему саботируются" дела Майдана? ". — Многие родственники Небесной сотни уже умерли, не дождавшись никакого результата. Предыдущая власть приняла изменения, которые забрали у прокуратуры функцию расследования. После этого не сделали ничего, чтобы систематизировать дальнейшее рассмотрение дел. Не знаю, ждать от новой власти улучшения. Все как-то стыдно ... У нас каждая власть работает так: если не дергать, то ничего не происходит. На самом деле это не проблема именно нашей власти. Она рассчитана на то, чтобы отвечать на запрос общества. Общество должно напоминать власти, какие у нее есть потребности.

В 13:56 к участникам акции выходит представитель Офиса. Его просят представиться в микрофон. Он тихо отвечает.

— Можно громче? - восклицают из толпы.

— Имейте уважение!

Через него передают два обращения — совместное от 5 общественных организаций и отдельное от семей героев Небесной Сотни.

— Мы видим, что очень быстро, решительными шагами представитель Офиса взял два обращения, пошел их регистрировать, — говорит Александра Матвийчук. - Мы надеемся не столько на письменный ответ, как на конкретные действия по внедрению наших предложений.

Автор: Анатолий Гаевский / Gazeta.ua Обращение общественных организаций и семей Небесной сотни передают представителю Офиса Зеленского

— "Дела Майдана" — это не только 20 февраля, расстрелы, — добавляет Александра. — Это куча дел. Сфальсифицированные протоколы против участников Автомайдана, незаконные распоряжения об использовании спецсредств, принятия диктаторских законов "16 января". Для эффективного расследования нужны гарантии независимости, в частности руководства, которое не должно вмешиваться в расследование и решать, когда его передавать в суд, давать обещания прессе. Тем более забирать производства, которые уже подходят к концу. Забирать у следователей, которые их ведут, чтобы они, не дай Бог, их дорасследовали. Там надо сотрудничество с СБУ, МВД, содействие судебной ветви власти. Одним созданием департамента в ГБР ситуация не разрешится, но без этого и другого шагов, оно все просто развалится.

Автор: Анатолий Гаевский / Gazeta.ua "Для эффективного расследования одного департамента будет мало"

Акцию завершают примерно в 14 часов.

— Слава Украине! - восклицает кто-то с левой стороны.

— Героям Слава! - отвечает толпа.

— Слава нации!

— Смерть врагам!

— Украина!

— Превыше всего!

— Украина!

— Превыше всего!

Последним из Банковой идет Сергей Горбатюк. К нему выстроилась очередь из журналистов, которую периодически пытается обойти летний мужчина. Предлагает бывшему руководителю "дел Майдана" почитать его научные труды. Когда Горбатюк просит подождать, обещая уделить ему время, он кивает другу головой со словами "наш человек".

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Экс-руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк общается с журналистами. С Генпрокуратуры его уволили 23 октября

В 15 выходим с экс-руководителем управления спецрасследований ГПУ с территории Офиса и идем в сторону Нацбанка.

— Если мы говорим о заинтересованности в результатах, то какие есть проблемы с продолжением полномочий (речь идет о возможности ГПУ проводить досудебные расследования — Gazeta.ua)? — говорит 46-летний Сергей Горбатюк. — Мы продолжали следственные полномочия прокуратуры с 1996 года — 23 года. Если все так заинтересованы в расследовании, то чего не продлить еще? В год или на два. Какие проблемы? Остаются те же следователи, никуда не переходят, не надо никаких конкурсов.

Когда предлагали (людям из команды управления спецрасследованиями — Gazeta.ua) просто перейти в ГБР, никто вообще не хотел. Вероятно потому, что раньше работали с Трубой (руководитель ГБР — Gazeta.ua). Вероятно, что видят влияние Портнова на ГБР. Но они готовы переходить, если руководителем подразделения кто-то из наших. Я об этом говорил Рябошапке, Чумаку, Трубе. Я готов ... если от этого будет польза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вижу себя в должности генпрокурора - Горбатюк