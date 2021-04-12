Мы готовы к вторжению - Зеленский

Зеленский прокомментировал наращивание войск России. Фото: РБК

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению.

Не исключено, что такое может произойти, глава государства сказал журналистам американского телеканала CNN во время визита на Донбасс.

В Украине понимают, что российское вторжение является вполне реальным сценарием развития конфликта.

"Конечно. Мы знаем о возможности вторжения, с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Руководство России готово, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил президент.

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РФ успела перебросить к границам Украины и в аннексированый Крым 16 батальонно-тактических групп с мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Разведка сообщает, что переброска Россией войск к украинским границам продлится до конца апреля.