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суббота, 05 февраля 2022 15:00

"Мы едины": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Украины

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&quot;Мы едины&quot;: госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Украины
США и ряд стран призвали Россию к деэскалации и урегулированию ситуации дипломатическим путем. Фото: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен опубликовал видео в поддержку Украины.

В нем собрали кадры с иностранными политиками, которые выражают непреклонную поддержку Украины, передает "24 канал".

В видео привели цитату о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации, а на требования, противоречащие принципам Альянса, не согласятся.

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"США, наши союзники и партнеры едины с Украиной. Вместе мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию этой ситуации по дипломатическому пути. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", - отметил Блинкен.

На видео Украину поддержали Дания, Германия, США, Бельгия, Франция, Испания, Болгария, Эстония, Великобритания и Канада.

После этого появились фотографии иностранных политиков с украинскими и надпись: "Мы едины с Украиной".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 4 февраля обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации.

В ходе телефонного разговора Блинкен проинформировал Кулебу об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел.

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05
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