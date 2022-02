"Мы едины": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен опубликовал видео в поддержку Украины.

В нем собрали кадры с иностранными политиками, которые выражают непреклонную поддержку Украины, передает "24 канал".

В видео привели цитату о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации, а на требования, противоречащие принципам Альянса, не согласятся.

"США, наши союзники и партнеры едины с Украиной. Вместе мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию этой ситуации по дипломатическому пути. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", - отметил Блинкен.

На видео Украину поддержали Дания, Германия, США, Бельгия, Франция, Испания, Болгария, Эстония, Великобритания и Канада.

После этого появились фотографии иностранных политиков с украинскими и надпись: "Мы едины с Украиной".

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM