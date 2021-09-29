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четверг, 30 сентября 2021 00:04

МВД создаст Офис по защите бизнеса. Уже назвали координатора проекта

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МВД создаст Офис по защите бизнеса. Уже назвали координатора проекта
Геращенко будет координировать Офис по защите бизнеса. Фото: Сегодня

Министерство внутренних дел планирует создать Офис по защите бизнеса для более эффективной коммуникации по защите предпринимателей.

Офис будет координировать советник министра Антон Геращенко, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на главу МВД Дениса Монастырского.

Назвали основные пункты деятельности МВД по борьбе с нелегальным рынком:

детенизация рынка табака, спирта и горючего;

противодействие рейдерству;

борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере;

борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав.

В состав вновь созданного органа войдут первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления Сергей Пантелеев.

По словам министра, МВД должно стать центром "поддержки и защиты бизнеса", что возможно только при тесном сотрудничестве министерства, парламента и предпринимателей.

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Верховная Рада в ближайшее время уволит министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Увольнение министра соцполитики Марины Лазебной и вице-премьера Олега Урусского пока под вопросом.

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