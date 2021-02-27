МВД поблагодарило митингующих

Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок, говорится в сообщении. Фото: @mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел поблагодарило участников акции в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненка за соблюдение законодательства. Об этом заявили в ведомстве.

"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардиецам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте.

Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины.

Уважаем и поддерживаем друг друга, мы этого достойны! Хорошей субботы всем!", - заявило МВД.

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27 февраля у Офиса президента собрались тысячи людей в поддержку заключенного Сергея Стерненка. Акция началась в 12.00. Полиция на выставила кордон перед ОП, как это было в прошлый вторник. 23 февраля Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. Вечером того же дня под ОП состоялась акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч граждан.