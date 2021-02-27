МВД поблагодарило митингующих

 
Ексклюзивы
1/5
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Просмотров: 1341
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 918
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 1584
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
4 Просмотров: 738
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1260
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 621
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 675
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1926
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 495
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 2565
Фото
Все фото
14
6
4
3
32
&quot;Отставка&quot; - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Аваков посягает на здание Института физиологии
Аваков посягает на здание Института физиологии
&quot;Происходит немыслимое для страны двух Майданов&quot;: как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Видео
Все видео
Лерос обматерил Ермака в приемной
Лерос обматерил Ермака в приемной
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
"Слуги" не объяснили, кто им оплачивает американских лоббистов за $50 тыс. в месяц
"Слуги" не объяснили, кто им оплачивает американских лоббистов за $50 тыс. в месяц
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 99
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 639
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 432
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 2268
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 675
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 180
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
суббота, 27 февраля 2021 16:16

МВД поблагодарило митингующих

  Комментировать
МВД поблагодарило митингующих
Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок, говорится в сообщении. Фото: @mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел поблагодарило участников акции в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненка за соблюдение законодательства. Об этом заявили в ведомстве.

"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардиецам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте.

Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины.

Уважаем и поддерживаем друг друга, мы этого достойны! Хорошей субботы всем!", - заявило МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова

27 февраля у Офиса президента собрались тысячи людей в поддержку заключенного Сергея Стерненка. Акция началась в 12.00. Полиция на выставила кордон перед ОП, как это было в прошлый вторник.

23 февраля Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

Вечером того же дня под ОП состоялась акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч граждан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МВД поблагодарило митингующих». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 45360
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 15858
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 12456
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
6
 Просмотров: 8442
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 1 Просмотров: 8100
Политика
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
14
 Просмотров: 1341
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
6
 1 Просмотров: 1719
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
4
 1 Просмотров: 918
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
5
 1 Просмотров: 1584
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
 4 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
7
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
4
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
4
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
Голосов: 5867
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть