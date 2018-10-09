Муженко и Полторака зовут в Раду

Министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба Виктора Мужинка зовут в парламент. Фото: открытые источники

Председатель комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский пригласил руководителей Минобороны и Генштаба для публичного отчета.

Об этом он написал своей странице в Facebook.

"Сегодня МО должно не факт-чекингом фоток заниматься, а честно отчитываться перед людьми о том, почему сегодняшние взрывы и потеря боеприпасов стали возможными, кто ответил за прошедшие диверсии и какие мероприятия из определенных СНБО были внедрены", - заявил нардеп.

"Следовательно, приглашаю руководителей Министерства обороны и Генштаба для открытого публичного отчета на заседание Комитета по вопросам безопасности и обороны", - добавил Пашинский.

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Склады вблизи Ичне взорвали в 4 местах арсенала. Пожаром было охвачено 5 хранилищ. Это не более 10% арсенала. На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, не производящихся в Украине. Речь идет о дефицитных снарядах для 122 мм гаубиц, снарядах для реактивных систем "Град". В селе Августовка Ичнянского района Черниговщины, находящемся неподалеку военного арсенала, который взорвался, пострадали десятки домов. Местные жители публикуют фотографии разрушений. Очаги пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализованы.