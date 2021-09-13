Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"

В Чернигове мужчину будут судить за надпись "Зеля х*йло" на заборе. Жителя города зовут Александр Тарнавский, о суде он сообщил в Facebook

"В Новозаводском суде, в 11:00 меня будут судить за оскорбление президента. Именно так черниговские полицейские трактуют граффити "Зеля х*йло", - написал мужчина.

О существовании производства Александр узнал случайно.

"Во вторник, или в среду, случайно. Стоял на площади в центре Чернигова, меня окружила куча полиции, муниципальная стража стоит, как некоего опасного преступника, предложили пройти в отделение. Я конечно отказался, на предложение говорю: "Или есть законные основания, если я задержан и должен идти, или давайте на месте разбираться, есть ли какое-то дело". И оказалось, что полиция открыла на меня уголовное дело по 296 статье - хулиганство, но суд его закрыл, то есть, я даже не знал. Это дело закрыли потому, что не нашли оснований для 296-й и открыли 173-ю (Кодекс об административных правонарушениях). Это тоже хулиганство, но уже административное. Вешают мне 120 надписей "Зеля х*йло", которые появились по городу Чернигову. И в постановлении эти надписи объясняют, как оскорбление президента, поэтому они 296-ю и открывали. Но я, во-первых, не вижу оскорбления президента, потому что там написано "Зеля", ну и "х*йло" там написано через звездочку, там даже этого нет слова полностью", - цитируют мужчину "Букви"

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В расписании заседаний суда имеется запись, что 13 сентября в 11:00 состоится заседание, в котором рассмотрят привлечения Александра Тарнавского к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 51 до 119 грн или общественные работы от 40 до 60 час, или исправительные работы от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест до 15 суток.

На сайте Национальной полиции сообщают, что 13 августа правоохранители составили административный протокол на жителя Чернигова, который в тот же день написал на заборе нецензурные выражения.