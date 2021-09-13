 
Ексклюзивы
1/5
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 675
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 459
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 4932
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 999
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3636
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1530
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 3672
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 32238
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 837
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 432
Фото
Все фото
5
7
19
3
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
В Раде власть назвали мафией - &quot;слуга народа&quot; ломал микрофон и устроил драку
В Раде власть назвали мафией - "слуга народа" ломал микрофон и устроил драку
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Гопота. Стыдно, грустно, горько" - сети обсуждают подчиненного Зеленского Татарова
"Гопота. Стыдно, грустно, горько" - сети обсуждают подчиненного Зеленского Татарова
Интервью
1/5
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
10 Просмотров: 1836
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2880
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 18117
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2700
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1494
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
2 Просмотров: 603
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
понедельник, 13 сентября 2021 10:58

Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5

  Комментировать

Александр Тарнавский возглавляет ячейку "Национального корпуса" в Черниговской области.
13 августа на линию "102" поступило сообщение, что на заборе в одном из микрорайонов Чернигова появились надписи с нецензурными высказываниями.

В Чернигове мужчину будут судить за надпись "Зеля х*йло" на заборе. Жителя города зовут Александр Тарнавский, о суде он сообщил в Facebook

"В Новозаводском суде, в 11:00 меня будут судить за оскорбление президента. Именно так черниговские полицейские трактуют граффити "Зеля х*йло", - написал мужчина.

О существовании производства Александр узнал случайно.

"Во вторник, или в среду, случайно. Стоял на площади в центре Чернигова, меня окружила куча полиции, муниципальная стража стоит, как некоего опасного преступника, предложили пройти в отделение. Я конечно отказался, на предложение говорю: "Или есть законные основания, если я задержан и должен идти, или давайте на месте разбираться, есть ли какое-то дело". И оказалось, что полиция открыла на меня уголовное дело по 296 статье - хулиганство, но суд его закрыл, то есть, я даже не знал. Это дело закрыли потому, что не нашли оснований для 296-й и открыли 173-ю (Кодекс об административных правонарушениях). Это тоже хулиганство, но уже административное. Вешают мне 120 надписей "Зеля х*йло", которые появились по городу Чернигову. И в постановлении эти надписи объясняют, как оскорбление президента, поэтому они 296-ю и открывали. Но я, во-первых, не вижу оскорбления президента, потому что там написано "Зеля", ну и "х*йло" там написано через звездочку, там даже этого нет слова полностью", - цитируют мужчину "Букви"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"

В расписании заседаний суда имеется запись, что 13 сентября в 11:00 состоится заседание, в котором рассмотрят привлечения Александра Тарнавского к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 51 до 119 грн или общественные работы от 40 до 60 час, или исправительные работы от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест до 15 суток.

На сайте Национальной полиции сообщают, что 13 августа правоохранители составили административный протокол на жителя Чернигова, который в тот же день написал на заборе нецензурные выражения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Скульптуру Давида мастер делал три года

Погиб министр обороны, который хотел захватить власть в стране

Самое читаемое
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
5
 Просмотров: 12267
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 11619
Назвал президента &quot;дебилом&quot;: мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко
Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко Просмотров: 8991
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
5
 Просмотров: 7722
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 6777
Политика
Зеленский еще не решил будет ли снова лететь в США - Никифоров
Зеленский еще не решил будет ли снова лететь в США - Никифоров
"На кону - жизни людей": США прогнозируют дефицит газа в Европе этой зимой
"На кону - жизни людей": США прогнозируют дефицит газа в Европе этой зимой Просмотров: 216
Зеленский вручил орден одному из главных героев сериала "Слуга народа"
Зеленский вручил орден одному из главных героев сериала "Слуга народа" Просмотров: 252
Украину не надо сравнивать с Афганистаном - Зеленский
Украину не надо сравнивать с Афганистаном - Зеленский Просмотров: 216
Байден поддерживает вступление Украины в НАТО - Зеленский
Байден поддерживает вступление Украины в НАТО - Зеленский Просмотров: 108
Больше всего комментируют
10
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
3
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3
Президент Эстонии дала неутешительный прогноз относительно членства Украины в ЕС
3
Евросоюз сам не готов принять Украину - Кулеба
Голосов: 8244
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть