Карикатуру на Зеленского убрали с выставки

Киевская публичная библиотека имени Леси Украинки убрала с выставки работ украинского карикатуриста Олега Смаля изображение президента Владимира Зеленского.

Хотя еще 19 июля, когда открывали выставку, сама же библиотека похвасталась, что в представленной коллекции есть карикатуры на всех президентов Украины, сообщает BBC

Олег Смаль, известный своими политическими карикатурами для изданий "Дзеркало Тижня" и KyivPost, обвинил библиотеку, что его работу убрали с выставки без предупреждения. Он призвал больше не посещать выставку.

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Директор библиотеки Ольга Романюк объяснила, что заведение посещают много сторонников действующего президента, их не хотели обижать. В библиотеке говорят - никакой политической цензуры в этой истории нет.

После публикации материала художник сообщил, что библиотека поместила карикатуру в рамку и поставила ее на столе на входе к выставке.

Художник Алексей Кустовский изобразил народных депутатов от партии "Слуга народа" Никиту Потураева, Евгению Кравчук и Максима Бужанского с "русским миром". Трое хотели менять закон о языке.