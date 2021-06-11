"Слуг народа" с "русским миром" нарисовали в карикатуре

Фото: Алексей Кустовский

Народных депутатов от партии "Слуга народа" Никиту Потураева, Евгению Кравчук и Максима Бужанского нарисовали в карикатуре. Рисунок художника Алексея Кустовского опубликовала "Радіо Свобода"

"Слуги народа" держат "русский мир", который ломается о закон о языке. Также держат российский триколор. Сверху написана реплика: "Он мешает кино, Кремлю... ой лишнее сказала".

Автор: Алексей Кустовский

Нардепы Потураев и Кравчук являются авторами законопроекта, которым предлагают отсрочить норму об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. На прошлой неделе Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект. Это вызывало возмущение у общественности, были протесты под Верховной Радой.

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Также "Радіо свобода" публикует другие рисунки художника, на которых президент страны агрессора РФ Владимир Путин падает в кресле от лозунга украинских футболистов "Героям слава", самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко с окровавленным ртом ловит сачком самолет авиакомпании Ryanair, в котором был оппозиционер Роман Протасевич.

Еще на одном из рисунков окровавленные Лукашенко, Путин и лишенный звания президента Украины беглец Виктор Янукович играют на балалайках, под ногами черепа. Также нарисован подозреваемый в государственной измене, нардеп от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук.

Два года назад Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы. Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.