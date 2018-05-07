Можно не бояться - Найем будут охранять за государственные средства

Народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найему предоставили физическую охрану. Об этом сообщает "Укринформ".

"В рамках уголовного судопроизводства гражданин обеспечен физической охраной работниками полиции. Охрану предоставляем на тот период, который посчитаем нужным", - сказал председатель Национальной полиции Сергей Князев.

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30 апреля во центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликта с группой лиц, в результате чего получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четверо парней. Полиция задержала трех человек по подозрению в хулиганстве. Четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести. Еще одного водителя, который попал на видеозаписи камер, правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитов Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова - ночной домашний арест до 30 июня.

Прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться. Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, объявили в розыск.

Магомед-Амин Саитова является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015-м он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз".

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомеда-Амина Саитова был задержан в Азербайджане, начато экстрадиционные процедуры.

По словам заместителя генпрокурора Украины Евгения Енина, запрос на Саитова направят в Азербайджан на следующей неделе, а процесс экстрадиции может длиться как минимум несколько месяцев.