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Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым

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Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
Резников пояснил, что будут делать с людьми, незаконно завезенными из России. Фото: РБК

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, юридический шаг планирует украинская власть в отношении людей, незаконно переселенных из России в Крым, после деоккупации полуострова.

Этот цивилизованный юридический шаг - административное выдворение незаконных пришельцев, сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

"Официальная политика Кремля - ​​завозить туда население из России, минуя официальные украинские границы, идет ассимиляция, вытеснение местного населения. По нашей информации - полмиллиона, и это противоречит международному праву, соответствующей конвенции - это военное преступление. Поэтому здесь еще будет вопрос ответственности. Сегодня, по нашей информации, это 500 000, а по некоторым официальным заявлениям крымской оккупационной власти - от 700 000 до 1 миллиона. Зачем они натягивают эту статистику, я не знаю, надо проверять. Но сегодня при населении Крыма в 2,5 миллиона до начала оккупации минимально там 500 000 уже людей, которые приехали, не будучи местными жителями. Поэтому да, с этим будет задания. У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат и такие призывы. Я сторонник юридических процедур под названием выдворение. Это административная процедура. Если эти граждане попали в Крым не из Ченгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире - выдворение", - подчеркнул он.

Также Резников раз обратился к теме поставки в Крыму воды с материковой Украиной. "Воды для гражданского населения в Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Воду, которую хотят брать с материковой части Украины, хотят брать для обеспечения, в первую очередь, военных нужд, потому что там милитаризация Крыму идет полностью, увеличение численности военного контингента - это "авианосец". Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот - поить оккупанта мы не будем", - заверил Резников.

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В Трехсторонний контактной группе призвали удалить украинцев, представляющие оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), с переговоров.

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