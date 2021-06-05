Можем сделать больно - в Украине пригрозили Лукашенко

Дії Лукашенка змушують Україну бути жорсткішою. Фото: REUTERS

Своими действиями Александр Лукашенко заставляет Украину быть жестче. В частности это касается, решение позволить боевикам из Донбасса допросить задержанного журналиста Романа Протасевича.

"Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, будет действовать взвешенно. Однако у нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду угрожать, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1".

Сейчас дитломатичних каналов между Украиной и Беларусью нет, заметил Кулеба.

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"У нас есть посольство. Есть их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко", - заявил глава украинского МИД.

Александр Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича. Это касается обвинений журналиста со стороны так называемой ЛНР касательно участия в боях на Донбассе, сказал во время выступления Лукашенко. Сказал, что это предложил в беседе с президентом РФ Путиным.