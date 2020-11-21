"Можем давать тотальный отпор России". Украинцы отмечают День достоинства и свободы

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы. Украинцы приветствуют друг друга.

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Марина Данылюк-Ярмолаева, журналистка

"О Революции.

Во-первых, я категорически против этих тупых аватарок "я участник государственного переворота". Потому что это не юмор, а подыгрывание российский пропаганде и шарикову в кожанке Ренату Кузьмину, который продвигает идею переворачивание истории с ног на голову.

Во-вторых, я против этих идиотских "можем еще раз показать". Что показать? Дважды люди поставлены на высшие ступени власти слили все в унитаз? За кумовство с деркачами, ставицкими и медведчуками? Или кто-то из тех, кто 21 февраля 2014 года побежал по крови по должностям, извинился сегодня перед семьями Небесной сотни за проданные дела? И за реванш тех, кто с пеной у рта хочет все вернуть взад.

Кто-то из тех, кто побежал по крови по должностям, извинился сегодня перед семьями Небесной сотни за проданные дела?

Простите мамы и родители, простите дети тех, кто погиб во время Революции Достоинства. Ваши родные герои, а мы дураки, что не проконтролировали, что делают те, кто случайно остался на хозяйстве. Пока другие самооборонцы и волонтеры пошли воевать на фронт. Потому что в то время это было важнее. Казалось, что те, кто на хозяйстве - не реанимируют Медведчука с Портновым. Но нет.

Есть немного символизма, оба Майданы начинались 21 ноября, дня архистратига Михаила. Это покровитель войска и рыцарей.

Поэтому нам не аватарки "я участник государственного переворота надо", а меч и стрелы. И наконец избавиться этой толерантности к врагам, которая вредит все 30 лет.

Отдельно, каждому надо найти свою миссию и свое дело. Каждый культурный проект, историческое, интеллектуальное просвещение - это то, что должно быть сейчас вместо соплей и тупого пафоса.

Добро всегда проигрывает, если оно без кулаков и без глубоко понимания, кто я есть. Время нарастить мышцы и прокачать интеллект. Этого люциферы доморощенные боятся больше всего"

Андрей Хлывнюк, вокалист группы "Бумбокс"

"С Днем Достоинства и Свободы! Не жлобитесь пожалуйста. А вместо этого, будьте свободны и веселые! Мы под защитой армии ангелов-хранителей - Украинского Войска!"

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Татьяна Мыкытенко, автор проекта "Рагу.лі"

"Как-то Андрей рассказал мне историю о разговоре с пацанчиком, который определил "своей территорией" свою квартиру, тогда Андрей самоцитировался "да даже у собаки, которую выгуливают, понятие "своей территории" шире - и это мое, и это мое, и тот парк и что за парком".

Нас долгое время приучали, что наша территория в нашей стране меньше даже кухни, потому что и там разговоры были шепотом. И вот последние 30 лет мы просто проходим путь здорового гражданина, осознающего себя тем, кто имеет право и может решать то, какой Украине быть, а не какой ему скажут те, кто все свое существование посвятил заталкиванию целой нации поближе к сортиру. С днем ​​достоинства!"

Проходим путь здорового гражданина

Михаил Басараб, политолог

"Чтобы больше не приходилось выходить на Майдан, всегда надо осмысливать и вовремя исправлять ошибки после Майдана предыдущего.

Революция Достоинства родила новую Украину.

Наша задача постоянно помнить о смысле этой революции и войны против российского захватчика. Победим!"

Виталий Дейнега, волонтер, основатель благотворительного фонда "Повернись живим"

"7 лет назад президентом Украины был Янукович, а премьером - Азаров. Медиа были оккупированы и за редкими незначительными исключениями, говорили что альтернативы таможенному союзу нету.

Армия была развалена. Главным внешним партнером была Россия, союз с которой приближался с неостановленостью поезда.

В Украине транслировались российские каналы. Российские соцсети опережали Facebook. Поисковик Yandex "перекрывал" мосты в Киеве чтобы отбить желание ехать на Майдан.

Бизнесы массово отжимались представителями власти и практически не имели юридических или медийных инструментов защиты (даже часть бизнесов олигархических). Новая Почта и Розетка выстояли практически чудом.

На дорогах стояли гаишники, на улице уже ждали беркута. Мы жили в тоталитарной стране, которая полностью узурпирована руками Портнова и компании в пользу горстки клептоманов. Коррупция была нормой. Общественный договор был довольно простым: вы не мешаете воровать тем, что наверху, они иногда позволяют вам что-то украсть снизу или отмазаться взяткой. Это была чуть ли не единственная кость, которую народу пока еще позволяли грызть под столом.

Армия была развалена, оккупированные медиа говорили, что альтернативы таможенному союзу с Россией нет

И, конечно, почти никто не верил в возможность войны с Россией и в то что мы можем давать ей тотальный отпор: на улицах Грушевского и Институтской, в Донецкой и Луганской областях.

Этот отпор дали обычные люди, которые возили в багажниках дорогих и не очень автомобилей зимнюю резину на Майдан, помогали там раненым, бросали брусчатку или, впоследствии, взяли в руки оружие на востоке.

Эти люди остались здесь. Они уже разучились бояться. Они по привычке не выбрасывают летнюю резину и держат оружие смазанным. Они вселяют веру в то, что в этой страны есть будущее.

С праздником причастных! Смерть врагам!"

Святослав Вакарчук, вокалист группы "Океан Ельзи"

"Свобода - когда летаешь.

Достоинство - когда не ниже, но и не выше.

Два крыла, что делают Человеком.

С Днем Достоинства и Свободы, Люди!"

Сергей Руденко, публицист

"Это фото я сделал 30 января 2014 года. Вторая баррикада на Институтской.

Эту баррикаду затем разрушат. Именно возле нее будут разворачиваться самые кровавые события 20 февраля.

Вечная память Героям!

Слава Украине! С Днем Свободы и Достоинства, друзья!"

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20 февраля 2014 года Украина пережила трагический этап Революции достоинства. В центре Киева от огнестрельных ранений погибли 47 человек, более тысячи получили ранения.