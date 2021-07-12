Москва потеряла шанс превратить Кишинев в союзника - Портников

Виталий Портников: "Для Молдовы это шанс провести реальные реформы и избавиться от остатков олигархического правления". Фото: Тарас Подолян

Президент Молдовы Майя Санду получила огромный мандат доверия после победы своей партии на досрочных выборах. Совместные действия Киева и Кишинева на пути евроинтеграции будут способствовать решению территориальных проблем обеих стран. Москва окончательно потеряла шанс превратить Кишинев в союзника.

Об этом Gazeta.ua рассказал публицист Виталий Портников.

На парламентских выборах в Молдове победили проевропейские силы. Пророссийские потерпели поражение. Что изменится в стране?

Беспрецедентная победа на парламентских выборах партии, возглавляемой действующим лидером страны Майей Санду, – это огромный мандат доверия от граждан Молдовы. Последний раз результат однопартийного большинства был на парламентских выборах в Молдове в 2001 году. Но тогда президента страны выбирали в парламенте. А сейчас у партии "Действие и солидарность" госпожи Санду есть и избранный большинством голосов президент, и парламентское большинство. Правительство сформирует это большинство.

Для Молдовы это шанс провести реальные реформы, избавиться от остатков олигархического правления и начать путь к сближению с Европейским Союзом

Еще одна важная особенность – если раньше проевропейские силы опирались прежде всего на поддержку диаспоры, которая всегда за них голосовала на общенациональных выборах, то сейчас партия госпожи Санду получила большинство именно внутри страны. Для Молдовы это шанс провести реальные реформы, избавиться от остатков олигархического правления и начать путь к сближению с Европейским Союзом, что, совершенно очевидно, является важным с точки зрения дальнейшего развития этой страны.

Что означает для Украины победа проевропейских сил у нашего соседа?

В истории молдавско-украинских отношений уже были периоды, когда Кишинев декларировал вступление в ЕС. В частности во времена президентства Януковича в Молдове были у власти проевропейские силы. Европейскому Союзу нужна была история успеха. Ею могла стать история успеха Молдовы. Однако тогдашние молдавские лидеры не смогли использовать этот шанс. И здесь есть большой вопрос: если Украина не оправдает надежд по развитию с точки зрения европейских реформ и борьбы с коррупцией – то есть возможность, что Запад сделает примером реформирования именно Молдову. Но я хотел бы, чтобы Украина и Молдова действовали вместе, и их совместные действия приблизили их к ЕС.

Если через 10-15 лет мы увидим воссоединение Молдовы, то через 25 лет произойдет воссоединение Украины

Может ли Молдова опередить Украину на пути евроинтеграции?

Евроинтеграция может растянуться на десятилетия. Но, действуя в тандеме, Украина и Молдова могли бы заручиться поддержкой таких членов Евросоюза, как Польши, заинтересованная в Украине, и Румыния, заинтересованная в Молдове. Объединение усилий Киева и Кишинева также требуется для решения территориальных конфликтов обеих стран. Российский анклав "Приднестровская республика" расположен как раз между Молдовой и Украиной. Если наши страны будут действовать вместе, что приблизить территориальное воссоединение Молдовы не на российских условиях, а на условиях цивилизованного мира – это поможет также вернуться к вопросу восстановления территориальной целостности Украины. И речь здесь не только о Донбассе, вопрос которого возможно решится легче – в течение будущих 20-25 лет. Но и о проблеме Крыма, а она может растянуться на 3-4 десятилетия. Совместные же действия по деоккупации могут все это ускорить. Если через 10-15 лет мы увидим воссоединение Молдовы, то через 25 лет произойдет воссоединение Украины. Путь обеих стран в Европу очень длинный. О нем можно говорить тогда, когда закончится евроинтеграция стран Западных Балкан.

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А что значит для России поражение пророссийских сил на выборах? Она потеряла союзника?

Россия сама создала все условия для подобной ситуации. Она фактически договорилась с Западом о правления крупнейшего молдавского олигарха Влада Плахотнюка, что стал безраздельным хозяином Молдовы и на которого никто не имел влияния. И только внешняя поддержка игроков позволила проевропейским и пророссийским силам объединиться и поставить точку на правлении Плахотнюка в Молдове. Но после побега олигарха Россия, как это всегда бывает с ней, пренебрегла всеми предыдущими договоренностями, и ее союзники в Кишиневе вытеснили проевропейские силы в правительстве, Майя Санду лишилась должности премьер-министра, и власть перешла в руки Игоря Додона, партия которого даже не имела большинства в парламенте.

Операция России с целью привести к власти в Молдове пророссийского президента была проведена блестяще. Но кремлевские политтехнологи не учли интересов молдавского народа

Додон фактически узурпировал власть, не имея конституционных полномочий. Итак, операция России с целью привести к власти в Молдове пророссийского президента была проведена блестяще. Но кремлевские политтехнологи не учли интересов молдавского народа. В результате Игорь Додона проиграл президентские выборы, а его партия – главная пророссийская сила "Блок коммунистов и социалистов" – выборы парламентские. Именно российские усилия, направленные на демонтаж олигархического режима, привели к нынешней ситуации в Молдове. Москва надеялась, что к власти придут пророссийские силы, но не приняла во внимание настроения внутри молдавского общества и просчиталась. Молдова никогда не была союзником России. Игорь Додон не имел возможностей превратить страну в такого союзника. Так что Россия потеряла не союзника, а потенциальную возможность его иметь.

Ситуацию в Молдове сравнивают с началом каденции Зеленского. Президентская партия получает монобольшинство, перед ней также стоят задачи борьбы с коррупцией и судебной реформы. Решат ли Санду и ее партия эти задачи эффективнее нас?

Я бы не стал сравнивать Санду с Зеленским. Я бы сравнил сложившуюся ситуацию в Молдове с 2014 годом в Украине. Речь идет о политической силе, которая имеет четкие политические и экономические ориентиры, и президенте, который воспринимается именно как представитель проевропейского курса и сопротивляется пророссийским силам. Тогда как в 2019 году у нас была борьба человека с неопределенными политическими приоритетами против европейского курса. Если молдавские власти не справится со всем объемом задач по европейскому реформированию страны – тогда к власти в Молдове может прийти условный Зеленский. Но до этого еще 5 лет.

На досрочных парламентских выборах в Молдове победила президентская партия "Действие и солидарность" (PAS), получившая более 50% голосов. Ее главный соперник – Блок коммунистов и социалистов – получил 27% голосов. Комментируя результаты выборов, президент Майя Санду заявила, что граждане Молдовы должны как можно скорее почувствовать преимущества чистого парламента. После окончательно объявления результатов выборов парламент приступит к формированию нового правительства.