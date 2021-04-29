Моргенштерна внесли в "черный" список

Россиянина Алишера Валеева, известного под сценическим именем Моргенштерн, внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Список опубликовало Министерство культуры и информационной политики Украины.
Валеев Алишер Тагирович в списке под номером 25. Внесли сегодня.
Концерты россиянина в Украине афишировал сервис по продаже билетов kontramarka.ua. Сообщает о концертах в Киеве, Харькове и Запорожье в начале июня.
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Валеев пополнил список из 181 человек, в котором, в частности Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Михаил Пореченков и так далее.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляют на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
По мере поступления обращений по расширению перечня лиц информация будет обновляться, сообщил Минкульт.
Украинские пограничники пообещали должным образом "встретить" российского стендапера Ивана Абрамова, который гастролировал в оккупированном Россией Крыму.
8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
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