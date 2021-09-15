Моргенштерна повторно внесли в черный список

Моргенштерн называл президента РФ Путина "красавчиком".

Министерство культуры и информационной политики Украины во второй раз внесло российского артиста Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Информация есть на сайте ведомства.

15 сентября в списке появился Моргенштерн Алишер Тагирович. Ранее Минкульт вносил Валеева Алишера Тагировича, которому въезд в Украину запретили с 29 апреля этого года.

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Концерты Моргенштерна анонсировали в Запорожье, Харькове и Киеве. 1 сентября в интервью Дмитрию Гордону на его слова "Крым - это территория Украины" и о российской агрессии Моргенштерн заявил: "Мне на это пох*й". Моргенштерн называл президента РФ Путина "красавчиком". Концерты российского артиста Моргенштерна в Украине запрещены, сообщила СБУ.