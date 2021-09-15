Моргенштерна повторно внесли в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины во второй раз внесло российского артиста Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Информация есть на сайте ведомства.
15 сентября в списке появился Моргенштерн Алишер Тагирович. Ранее Минкульт вносил Валеева Алишера Тагировича, которому въезд в Украину запретили с 29 апреля этого года.
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Концерты Моргенштерна анонсировали в Запорожье, Харькове и Киеве.
1 сентября в интервью Дмитрию Гордону на его слова "Крым - это территория Украины" и о российской агрессии Моргенштерн заявил: "Мне на это пох*й".
Моргенштерн называл президента РФ Путина "красавчиком".
Концерты российского артиста Моргенштерна в Украине запрещены, сообщила СБУ.
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