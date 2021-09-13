Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены - СБУ

Тем временем компания Контрамарка анонсирует концерты Моргенштерна в Украине.

Концерты российского артиста Моргенштерна в Украине невозможны. Комментарий СБУ опубликовала "Українська правда".

"В сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертов на территории нашего государства. Акцентировали на том, что пребывание лица в списке Минкульта автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины.

Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", - заявил пресс-центр СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После выступлений в Крыму участники группы "Кино" собрались в Киев

В апреле 2021-го Алишера Валеева (Моргенштерн) включили в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: Валеев и Моргенштерн.

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы, объясняют в спецслужбе. В "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием.

Концерты Моргенштерна анонсировали в Запорожье, Харькове и Киеве. 1 сентября в интервью Дмитрию Гордону на его слова "Крым - это территория Украины" и о российской агрессии Моргенштерн заявил: "Мне на это пох*й". Ранее Моргенштерн называл президента РФ Путина "красавчиком".