Монастырский видел видео с Трухиным через несколько дней после ДТП - журналистка

Надо требовать отставки или ответственности руководителей правоохранительных органов, сказала журналист. Фото: Facebook-страница

Народного депутата от "Слуга народа" Александра Трухина, который по сообщениям СМИ пьяный попал в ДТП, покрывали.

Об этом сказала главный редактор "Українська правда" Севгиль Мусаева в эфире телеканала "Україна 24".

Видео с нардепом журналисты пытались получить с августа прошлого года, когда произошло происшествие, рассказала.

"Денис Монастырский видел это видео с камер полицейских спустя несколько дней после ДТП. Видел ли это видео Зеленский, председатель ДБР Сухачев – у меня этих данных нет.

Вызывает недоумение, если Национальная полиция передала дело в ДБР, почему они это видео не добавили в качестве доказательств", - сказала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента

Сегвиль Мусаева заявила, что нужно требовать отставки или ответственности руководителей правоохранительных органов.

"Александра Трухина покрывали. Это называется так, можем говорить об этом прямо", - заявила журналистка.

Также сообщила, что Трухин занимается "неофициальными бюджетными вопросами" во фракции. "То есть заработными платами в конвертах", – сказала.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с Денисом Монастырским. На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады.