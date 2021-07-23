Молдова заявила о причастности украинских служб к похищению Чауса

Чаусу инкриминируют взяточничество. Фото: "Радіо Свобода"

Госслужбы Украины причастны к похищению бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. К такому выводу пришли после завершения расследования, о котором сообщил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, сообщает ZN.UA

"Могу вам сказать, что были задействованы государственные учреждения. Мы определили и установили людей, которые были причастны к делу Чауса", - сказал генпрокурор.

По его словам, Молдова уже отправила в Украину несколько запросов по этому поводу. Сейчас там ждут ответа.

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3 апреля в Кишиневе неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что его похитили иностранные граждане, которые уже пересекли границу с Украиной. Украина не причастна к ситуации с похищением судьи, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В видеообращении от 17 мая Чаус заявил, что похищение было, но в 2016 году. И с тех пор его, запугивая расправой, заставляли находиться в Молдове. Заявил, что собирается вернуться. В августе 2016-го Национальное антикоррупционное бюро разоблачило Чауса на получении $150 тыс. взятки. Деньги были в двух стеклянных банках. Одну из них судья закопал во дворе дома. В следующем году Чауса задержали в Молдове. Страна отказала ему в политическом убежище.