Молдова отказала судье Чаусу в политическом убежище

Молдова отказала украинскому судьи Чаусу в политическом убежище.Фото: Униан

Украинскому судье Николаю Чаусу окончательно отказали в политическом убежище в Молдове. Решение приняла коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы, передает "Интерфакс".

Судью задержали в 2016 году украинские правоохранительные органы. Причиной стала взятка в $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он спрятал его в стеклянные банки, которые закопал в огороде. С 2017-го Чауса объявлено в национальный и международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

6 сентября 2016-го Верховная Рада дала согласие на арест судьи и привлечения его к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он прилетел в Молдову нелегально на частном самолете с указанием службам киевского аэропорта не досматривать борт. В конце 2016 года сдался молдавской власти.

Живя в Кишиневе, Чаус регулярно ходил в сауну, ездил на автомобиле Mercedes черного цвета с номером 222. Он также посещал Свято-Георгиевскую церковь в центре города. Молдавские журналисты сняли на видео, как Николай Чаус с охраной гулял по Кишиневу.

Тогдашний президент Молдовы Игорь Додон отказал ему в предоставлении политического убежища. Чаус обжаловал это решение в суде. Разбирательство продолжалось более 2 лет. Теперь Высшая судебная палата Молдовы вынесла окончательный вердикт.

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