Молдова пообещала содействие в экстрадиции судьи Чауса

Зеленский и Санду обсудили Чауса. Фото: "Корреспондент"

На брифинге с премьер-министром Молдовы Майей Санду президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос об экстрадиции в Украину бывшего судьи Николая Чауса.

"Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину пресловутого экс-судьи Николая Чауса. Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", - сказал Зеленский, передают УНН.

Украинский президент поблагодарил Санду за визит в Украину. Заявил, что Украина и Молдова продолжат активный диалог.

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Судью Чауса 2016 года разоблачили при получении взятки за вынесение решения суда в интересах подсудимого. Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. 27 октября 2017 в розыск судью Чауса объявил Интерпол.

Бывший украинский судья Николай Чаус подал в суд на президента Молдовы Игоря Додона из-за того, что тот отказал ему в предоставлении политического убежища. Решение об отказе в просьбе о предоставлении политического убежища было принято 5 октября на одной из сессий Комиссии по вопросам политики в отношении гражданства и убежища, через полгода после подачи запроса судьей.