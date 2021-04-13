Молдова считает, что вывоз беглого судьи Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины Сметанюка - Бутусов

Молдова подозревает военного атташе при посольстве Украины Сметанюка в причастности к похищению беглого судьи-взяточника Чауса.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"9 апреля посол Украины в Молдове Марко Шевченко был приглашен в МИД Молдовы, где государственный секретарь Думитру Соколан передал официальную ноту. Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины С.Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Также Молдова просит предоставить согласие на обыск автомашины Сметанюка.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Молдове на имя министра иностранных дел Украины, переданном по дипломатическим каналам сегодня, сообщают источники Цензор.НЕТ", - пишет Бутусов.

По информации журналиста, Соколан также сообщил, что на протяжении недели президент Молдовы Майя Санду пыталась переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако не смогла это сделать. Молдова просит создать совместную следственную группу по обстоятельствам вывоза беглого судьи-взяточника Чауса.

На основании собранных улик молдавская полиция считает, что вывоз Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины в Молдове.

В Молдове сложная ситуация, и пророссийские силы пытаются дискредитировать нашего союзника Санду. И руководство Украины обязано сделать все возможное, чтобы оказать содействие президенту Молдовы, отметил главред Цензор.НЕТ.

"Если какой-то очень недалекий человек решил для чего-то подозрительного использовать дипломатическую машину, вместо того, чтобы взять какую-то другую машину в аренду и не оставлять никаких прямых улик, то надо думать как выходить из этой глупейшей ситуации достойно. А не отвечая на звонки наших друзей, мы не просто подчеркиваем масштабы глупости в наших госструктурах, но еще и защищаем эту глупость во вред двусторонним отношениям.

Президент Украины должен брать на себя ответственность за урегулирование такого рода инцидентов", - подчеркнул Бутусов.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело. 4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину. 4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.