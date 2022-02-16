Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля

"Украинская сторона пытается плыть в фарватере событий, но недостаточно использует то, как Запад побеждает в информационной войне, говорит Юрий Подорожний. Фото: "Слово и дело"

Запад играет на опережение в информационной войне против России, именно поэтому объявляют даты нападения на Украину. РФ сейчас проигрывает. Это должна лучше использовать украинская власть. Об этом Gazeta.ua рассказал Юрий Подорожний, эксперт в Украинском центре общественного развития.

"Сейчас есть информация, что Россия отводит войска. Но я бы не спешил верить россиянам. Даже учитывая слова Байдена, который фактически подтверждает это. Война продолжается гибридная – идет на многих уровнях. Непосредственная с 2014 года и там постоянно гибнут солдаты, идет кибервойна – видели две серьезные атаки на Украину. Могут начаться военные действия и атака на наши атомные электростанции, например, коммуникации президента или армии", – говорит Подорожний.

Важнейший уровень противостояния сейчас – мировая информационная война, отмечает эксперт.

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"Такое же количество войск россияне собирали весной прошлого года, но мы говорили об этом не очень долго. Потому что Запад сейчас начал отвечать РФ, которая ежегодно тратит около четырех миллиардов долларов на подкуп политиков за границей, публикацию нужных ей месседжей. Наблюдаем информационную контратаку Запада. Именно поэтому западные страны объявляют даты наступления. Это информационная борьба на опережение. На фоне этого даже в самой России среди людей нет большого желания воевать с Украиной. Там испугались, что наша армия не та, что была в 2014-м", – говорит Подорожний.

Россияне проигрывают информационную войну, говорит эксперт.

"РФ имеет среди союзников Армению, Туркменистан, Казахстан. Договор, который Путин подписал в Пекине, который якобы создает союзника для россиян – это лишь односторонние обязательства России. Перестраховка РФ, если она развяжет войну в Европе, Китай не будет бить по ним. Это не союзнические обязательства. Китай поддерживает не Россию, а нерасширение НАТО. Россияне вместо этого пообещали очень много. Отрезали себя от Западного мира, когда поддержали Китай в вопросе Тайваня. Теперь у РФ нет никаких доброжелательных отношений с США", – говорит Подорожний.

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Украинская сторона пытается плыть в фарватере событий, но действует недостаточно, говорит эксперт.

"Удивляет, что Зеленский делает заявления, что у нас все спокойно, что угрозу преувеличивают. Президент должен использовать эту ситуацию в пользу Украины. Больше говорить с лидерами мира, приглашать их в прифронтовые зоны. Требовать компенсаций экономических потерь, вследствие информационной войны. Западный мир уже это понимает и дает нам гарантии на миллиарды. Но надо понимать, что несмотря на потери, информационной войной западный мир нас спасает от реальной войны. Можем платить жизнью или деньгами. Позиция украинской власти должна быть более наступательная", – добавляет Подорожний.

Россия больше месяца проводила военные учения на границе с Украиной, где накапливала свои войска и технику. Иностранные СМИ называли возможные даты полномасштабного наступления. Усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ, зафиксировала со своих спутников частная американская компания Maxar Technologies. Снимки были сделаны 13 и 14 февраля, до заявления российского министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов. 15 февраля в РФ заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений".