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суббота, 05 мая 2018 12:24

Мне удалось добиться ареста французской виллы Левочкина на три года - Рабинович

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Мне удалось добиться ареста французской виллы Левочкина на три года - Рабинович
Рабинович рассказал об аресте виллы Левочкина. Фото: "За жизнь"

Французский суд на три года арестовал виллу одного из лидеров "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, расположенную на Лазурном берегу. Об этом народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович заявил в прямом эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

"Левочкин купил себе за 2 миллиарда виллу на Лазурном берегу и думал, что он будет там лежать и пузо чесать. Но мне удалось добиться того, что у него забирают виллу. Три месяца на меня эти гады ищут компромат, но ничего найти не могут. Эти гады захватили страну и контролируют каналы. Возьмите любого президента: при Кучме Левочкин был помощником, при Ющенко – тоже, при Януковиче – главой Администрации президента. И сейчас он тоже остался при власти. Одни и те же лица много лет нами руководят", – возмутился парламентарий.

При этом, по его словам, в деле по возвращению Украине 40 миллионов евро – в эту сумму оценивается вилла Левочкина – ни одна из антикоррупционных структур участвовать не захотела.

"В итоге наши нардепы написали во французский суд письмо, что не может депутат отбирать награбленное, потому что депутат должен другим заниматься. И что? На днях виллу арестовали на три года. И этого Левочкина еще выселят из этого имения – это я обещаю", – заявил лидер партии "За життя".

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Вадим Рабинович выразил возмущение тем, что за годы независимости страной безуспешно руководят одни и те же политики, чиновники и олигархи.

"Я своими действиями доказываю, что я не такой, как они. Я не был в политике, не был связан с Януковичем. Мне было бы стыдно после того, как 26 лет грабишь страну, снова идти в политику. А им не стыдно. Это кубло приватизировало половину страны. Я хочу жить в Украине, чтобы мои дети и внуки росли в Украине, но в сильной, процветающей, мирной Украине", – резюмировал Вадим Рабинович.

Напомним, ранее лидер партии "За життя" заявил, что помог французским правоохранителям наложить арест на виллы Сергея Левочкина и его сестры Юлии, которые находятся на Лазурном берегу Франции, в бухте Средиземного моря в курортном городке Сен-Жан-Кап-Ферра. По предварительным подсчетам, общая стоимость недвижимости составляет почти 2 млрд грн.

Сразу же после ареста вилл Рабинович провел пресс-конференцию в Киеве, где призвал конфисковать виллы в пользу Украины и начать немедленное расследование этого резонансного дела. Однако, по словам депутата, ни правовой, ни юридической оценки этот факт до сих пор не получил. Более того, Рабинович сообщал, что ни правоохранители, ни представители украинской власти даже не поинтересовались у судебных органов Франции деталями и перспективами этого скандального дела.

Потому позже лидеру партии "За життя" пришлось продать свою задекларированную землю, чтобы внести во французский суд залог в 400 тыс. евро. В противном случае арест с виллы Левочкина был бы снят.

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