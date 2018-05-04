Тех, кто не в состоянии платить за услуги ЖКХ, власть вгонит в еще большие долги - Рабинович

Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович считает, что своими новыми инициативами по сокращению субсидий правительство введет украинцев в еще большие долги.

Правительство разработало новые правила начисления субсидий, чтобы выжать из украинцев, которые и так доведены до нищеты, еще больше денег. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

"Правительство сократило нормы потребления, с тем чтобы выдавить из украинцев еще больше! С 1 мая в Украине начали действовать новые правила начисления субсидий. Власти снова пошли на поводу у МВФ и сократили украинцам социальные нормы потребления тепло-, электроэнергии и газа. Осталось еще повысить цены на газ, как того требует МВФ, чтобы добить украинцев. По новым правилам, теперь субсидия будет покрывать не 330 кубометров газа на отопление квартиры площадью 60 кв. м, а только 300. За дополнительные 30 кубов придется платить, а это, согласно даже нынешним тарифам, – плюс 204 гривни в платежки. Что касается тепла, то в квартире с центральным отоплением площадью 60 кв. м субсидия будет покрывать на 0,7 Гкал меньше (вместо 3,28 – 2,5 Гкал). Таким образом, если, например, семья в Киеве не сократит потребление до минимума, ей придется заплатить дополнительные 1411 грн", – возмутился политик.

Он также выразил негодование относительно потери остатков средств на счетах ответственных плательщиков.

"Кроме того, теперь семья, которая получала субсидию на коммуналку, но экономила и потребляла меньше нормы, остатки на своих счетах потеряет. То есть даже если вам удалось каким-то образом заплатить за услуги ЖКХ наперед, чтобы потом меньше платить, то эту переплату у вас просто заберут!" – констатировал парламентарий.

Нардеп уверен, что своими новыми инициативами по сокращению субсидий правительство вгонит украинцев в еще большие долги.

"Тех, кто не в состоянии платить за услуги ЖКХ, вгонят в долги еще больше! Еще одно "гениальное" нововведение – заберут субсидии у должников по ЖКХ. Согласно данным Госстата, общий долг украинцев за коммуналку в марте 2018 вырос на 2 млрд и составляет уже 38,5 млрд грн. Забирая субсидии у людей, которые и так не имеют возможности заплатить, правительство вгоняет народ в еще большие долги, в полную нищету!" – подчеркнул лидер "За життя".

Кроме того, он рассказал о планах Кабмина забрать субсидии у тех, кто получает новую повышенную "минималку", чтобы люди даже не успели почувствовать эту незначительную прибавку.

"И если раньше субсидии предоставлялись с учетом дохода семьи за календарный год, то теперь будет учитываться доход за 4 квартала (соответственно, данные будут меняться поквартально, – ред.). Таким образом Кабмин хочет отсечь тех, кто с Нового года получает новую повышенную "минималку". Правительство решило, что 3723 гривни достаточно для "полноценной" жизни без субсидий! И вместо того чтобы купить кусок хлеба, украинец теперь заплатит этой незначительной прибавкой за коммуналку", – отметил Вадим Рабинович.

По его мнению, сегодня субсидии – это единственная возможность выжить для большинства граждан, однако власть хочет лишить народ и этого.

"Учитывая абсолютно неэффективные реформы правительства, субсидии сегодня являются единственной возможностью выжить для большинства украинцев. Однако власти и это хотят забрать. Количество субсидиантов в стране, безусловно, надо сокращать. Но надо не лишать народ последнего шанса на выживание, а заниматься развитием экономики и улучшением материального состояния граждан. Надо строить страну, где людям не нужны будут пособия по бедности в виде субсидий! Партия "За життя" знает путь такого строительства – и после прихода к власти будет это делать!" – резюмировал политик.