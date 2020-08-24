Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"

Мне все равно, что с Навальным. Меня интересуют мои интересы, говорит Татьяна Мыкытенко. Фото: Сергей Старостенко.

Такие, как Дмитрий Гордон, затягивают в украинское информационное пространство россиян. Об этом Gazeta.ua сказала журналистка, автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Он каждое интервью начинает со слов: "Нас будет смотреть широкая аудитория, поэтому давайте перейдем на русский язык". Его не интересует украинская публика и не надо это имитировать. Они расширяют аудиторию, хотя количество это не означает качество. У Гордона цель - покрыть как можно шире стадо. Затягивает в наше информационное пространство россиян. Последняя - Алена Водонаева. Кому она интересна в Украине?", - спрашивает журналистка.

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"Открыла утром facebook - новость о Навальном. О нем могу сказать: Крым не бутерброд (в 2014-м году, после того как Россия оккупировала Крым, россиянин Алексей Навальный заявил: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?". - Gazeta.ua), Навальный не бутерброд, мне глубоко безразлично, что с ним. Меня интересуют мои интересы. А если уж завоевать иностранные рынки, то завоевывайте их во все стороны. А то завоевывают один единственный русскоязычный", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Больше читайте в интервью Татьяны Мыкытенко на Gazeta.ua.

18 мая Дмитрий Гордон опубликовал интервью с российским оккупантом Игорем Гиркиним. А перед этим - с "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской. После этого в журналистских кругах Гордона назвали "консервой".