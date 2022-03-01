Мировые автопроизводители отказываются поставлять автомобили в Россию

Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о прекращении своей деятельности в России.
Американская General Motors также останавливает экспорт автомобилей в Россию.
Об этом сообщают Новости-Украина.
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Ранее несколько иностранных автокомпаний приостановили отгрузку своих автомобилей в дилерские центры в России.
Такие меры решили принять компании Audi, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover и Porsche. В российские автосалонs доедут только автомобили, которые уже прошли таможню и запланированные к отгрузке.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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