Мировые автопроизводители отказываются поставлять автомобили в Россию

Американская General Motors останавливает экспорт автомобилей в Россию. Фото: Новости Украины

Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о прекращении своей деятельности в России.

Американская General Motors также останавливает экспорт автомобилей в Россию.

Об этом сообщают Новости-Украина.

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Ранее несколько иностранных автокомпаний приостановили отгрузку своих автомобилей в дилерские центры в России.

Такие меры решили принять компании Audi, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover и Porsche. В российские автосалонs доедут только автомобили, которые уже прошли таможню и запланированные к отгрузке.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.