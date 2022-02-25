"Поддержите Украину – приостановите Третью мировую": международные бренды прекращают сотрудничество с Россией

Поскольку Россия начала полномасштабную войну против Украины на территории нашего суверенного государства - международные бренды массово отказываются от сотрудничества с государством-агрессором. О прекращении сотрудничества уже объявили производители компьютерной техники, автомобилей и международная платформа для поиска работы.

Gazeta.ua создала список тех компаний, которые уже прекратили сотрудничество с РФ или планируют это сделать.

Автомобили

Автокомпании с мировым именем – Audi, Volkswagen, Jaguar Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Citroen, General Motors. Skoda и Porsche отказались от поставок продукции в Россию Известные автопроизводители начинают приостановку отгрузки автомобилей в РФ из-за вторжения России в Украину. Об этом написал ряд российских СМИ, включая "Коммерсантъ" и "Ведомости" со ссылкой на разосланные дилерам письма.

"Завершил отгрузку и британский Land Rover (принадлежит индийской Tata Motors), и попадут на российский рынок только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути", - говорится в сообщении, на которое ссылаются журналисты.

В дилерские центры доберутся только автомобили, которые уже прошли российскую таможню и готовятся к отгрузке со склада. Сколько будет продолжаться такая приостановка, пока неизвестно.

"Зарубежные автопроизводители один за другим приостанавливают отгрузку легковых автомобилей в нашу страну. И не только автопроизводители: сотрудничество с российскими партнерами прекратили и японские поставщики "беушек".

Похоже, началось. То, что еще несколько дней назад казалось маловероятным, быстро претворяется в жизнь. На следующий же день после начала военной спецоперации ряд импортеров объявил о прекращении поставки новых машин отечественным дилерам. "Привет, УАЗ?" - написала автор "Авто-взгляд" Кристина Извекова. Статья журналистки называется "Докатались".

Компьютерная техника

Сотрудничество с РФ прекратила и американская компания – производитель техники Intel. Они заблокировали страницу компании в России.



В СМИ также были сообщения о прекращении сотрудничества с РФ таких компаний как Dell и Lenovo, однако их странички в России все еще активны.



Международная платформа для поиска работы

Международная платформа для поиска работы Jooble.org не просто заблокировала российскую страницу – а еще и добавила сообщение, в котором объяснила причины расторжения сотрудничества. В сообщении написали, что прямо сейчас РФ совершает преступление, ведя боевые действия в Украине.

Автор: Скриншот Бренды отказываются от сотрудничества с Россией

Автор: Скриншот Бренды отказываются от сотрудничества с Россией

Английский клуб "Ман Юнайтед" расторг контракт с российским "Аэрофлотом". Российская компания была официальным перевозчиком английского клуба из-за вторжения в Украину. Манкунианцы не улетели на матч Лиги чемпионов против "Атлетико", а теперь официально отказались от услуг россиян.