Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон

Францию и ряд других стран ЕС вернули в зеленый список. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон.

Худшая эпидситуация наблюдается в 74 странах. Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

В красной зоне остаются Португалия, Италия, Черногория, Словакия, Молдова, Польша и другие.

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К зеленой зоне входят Франция, Норвегия, Кипр, Ирландия, Эстония, Латвия, Дания, Финляндия, Хорватия, Болгария, Австрия.

По прибытии из стран красной зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В Израиле разработали экспериментальный препарат Allocetra. Он может облегчить симптомы Covid-19 всего за 2:00. Новые лекарства вступают в третью фазу испытаний.