Минобороны сообщило о фейке - элементе российской информационной войны

Россия ведет войну против Украины на всех фронтах, в том числе информационном, напоминает Министерство обороны. Фото: @MinistryofDefence.UA

Фейк о якобы замораживании помощи США Украине является элементом информационной войны России против Украины. Об этом сообщило Министерство обороны в субботу.

"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются нескрываемым оружием военной машины РФ.

Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации, не проверяют содержание и источники такого рода инфовкидов, и становятся слепым инструментом информационной войны в руках врага", - сказал министр обороны Андрей Таран.

С 2020 года в условиях сдерживания вооруженной агрессии РФ Министерство обороны Украины системно ы последовательно реализует второй этап оборонной реформы, заявил министр. Минобороны и Вооруженные силы Украины тесно сотрудничают с международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки.

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Также Таран сказал, что в январе-марте этого года Минобороны вместе с другими органами государственной власти Украины и американскими партнерами оценивало реализацию задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса.

"В начале апреля Министерство обороны Украины подготовило в передало Министерству обороны США итоговый документ, который 11 июня, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", - сказал министр.

"Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном", - напомнил Таран.

Ранее американское издание Politico сообщило, что США якобы заморозили предоставление Украине нового пакета вооружения и военной помощи. В Белом доме назвали "нонсенсом" такую информацию. Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине в $150 млн.