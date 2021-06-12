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суббота, 12 июня 2021 04:50

США выделят Украине дополнительные деньги: что содержит новый пакет помощи

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США выделят Украине дополнительные деньги: что содержит новый пакет помощи
Пентагон призвал Украину продолжать проводить реформы. Фото: Pixabay

Министерство обороны США 11 июня обнародовало пресс-релиз, в котором объявило о новом пакете помощи Украине на 150 миллионов долларов США. А вместе с тем и пояснило, что именно этот пакет содержит.

Раньше, 1 марта, США уже согласовали 125 миллионов долларов для Украины в рамках USAI. Эти деньги Пентагон согласился выдать Киеву ввиду того, что "Украина в этом году (речь о 2021 – ред.) достигла достаточного прогресса в оборонных реформах".

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Деньги из нового пакета военной помощи США можно потратить в 2021 году:

- На повышение летальности имеющегося оружия.
- На развитие систем управления.
- На военные учения.
- На артиллерийские радары, беспилотники, защищены средства связи, электронной войны и военно-медицинской эвакуации.

В итоге Пентагон призвал Украину продолжать проводить реформы, чтобы обеспечить соблюдение принципа демократического гражданского контроля над войсками и оборонными предприятиями.

Миниобороны США утвердило вторую часть безопасности помощи Украине - пакет на сумму 150 млн долларов, который включает противоартиллерийской радары и беспилотники.

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