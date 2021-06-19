В США отреагировали на информацию о задержке военной помощи для Украины

США предоставили пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов. Фото: slovoidilo.ua

В Белом доме назвали "нонсенсом" информацию о задержке помощи Украине в сфере безопасности.

"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, - это нонсенс... Как президент Байден прямо сказал президенту Путину, мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", говорится в заявлении пресс-секретаря Джен Псаки, обнародованном на сайте Белого дома.

В администрации напоминают, что на прошлой неделе США предоставили пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов. Теперь в США, как сообщается, предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности.

В США также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

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Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета вооружения и военной помощи на 100 млн долларов. Пакет готовился на фоне наращивания Россией своих сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях. Однако, в Совете нацбезопасности поставили на паузу дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка к встрече Джо Байдена и Владимира Путина.