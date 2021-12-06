Минобороны будут реформировать. Резников рассказал об основных направлениях

Резников будет реформировать Минобороны. Фото: Корреспондент

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о реформировании Министерства обороны.

Он обозначил шесть ключевых глобальных направлений в колонке специально для LB.ua.

"Во-первых, предлагается реализовать оборонную реформу для преобразования Минобороны в эффективный гражданский орган власти, который формирует политику, а также осуществляет военно-политическое и административное управление ВСУ и ГССТ, обеспечивает гражданско-демократический контроль", - написал он

"В ближайшее время планируется утверждение новой структуры министерства, в которой на функциональном уровне будут отражены самые главные направления: стратегия, управление финансовыми ресурсами, обеспечение и логистика, вооружение, цифровая трансформация, развитие человеческого потенциала, международное сотрудничество, коммуникации", - сообщил Резников.

Среди первоочередных мер – построение эффективной прозрачной системы закупок. В Минобороны хотят создать аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок (NSPA).

Третье направление, по словам Резникова, представляет собой комплексную цифровую трансформацию сектора обороны. Речь идет о внедрении в Минобороны систем ERP (Enterprise Resource Planning System – Система планирования ресурсов предприятия) для управления ресурсами и бизнес-процессами министерства.

Четвертое - кадровая реформа, в рамках которой ведется работа над повышением денежного довольствия военных.

Пятым пунктом министр обозначил системное управление финансовыми ресурсами. Увеличение расходов на армию в Бюджете-2022 на 2,5 млрд грн по сравнению с первым чтением позволит гарантировать людям ритмичную выплату денег и некоторое повышение.

"Шестое. Нужно новое качество военной дипломатии. Атташе по вопросам обороны и военно-технические представительства получат четкие задачи для стран пребывания", - подчеркнул Резников.

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6 декабря Вооруженные силы Украины празднуют 30-ю годовщину создания. Одновременно в Киеве, Харькове, Львове, Краматорске, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области состоялись основные торжества с участием президента, руководства Министерства обороны и ВСУ.