Министр рассказал о телефонных аферистах

Чернышев в должности министра - с марта прошлого года. Фото: @oleksiy.chernyshov

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев сообщил, что от его имени неизвестные звонят с просьбой перечислить средства или сделать некоторые кадровые перестановки.

"В последнее время якобы от моего имени или по моему поручению руководителям предприятий министерства начали поступать звонки с просьбой перечислить средства на какие-то счета или сделать другие, мягко говоря, странные вещи, в том числе кадрового характера. Другие же получили анонимные письма с откровенно лживой информации лично обо мне, чтобы нанести репутационный удар", - написал министр в Facebook.

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Чернышев заявил о "грязных методах дискредитации".

"Деятельностью "оппонентов" уже занимаются соответствующие органы", - заявил он.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что злоумышленники от его имени просят перевести средства на счет. Мошенники звонят украинцам с фейковых Telegram-каналов.