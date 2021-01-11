Мошенники собирают деньги от имени главного санитарного врача страны

Злоумышленники от имени главного санитарного врача Украины Виктора Ляшка просят перевести средства на их счет.

Мошенники звонят украинцам с фейкового Telegram-канала, написал Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

"От моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают, что я оказался в трудной ситуации. Просят перевести значительную сумму средств на счет. Затем звонит фейковый Ляшко с фейкового Telegram-канала с моим личным фото. Аферист просит срочно помочь деньгами", - говорится в сообщении.

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Виктор Ляшко сообщил, что это мошенничество, и призвал не переводить деньги на счет аферистов.

Автор: Facebook-страница Виктора Ляшко Мошенники просят перевести деньги на счет

Злоумышленники звонят жертвам, представляются водителями такси и просят назвать код с смс-сообщения. Затем списывают большие суммы за поездки.